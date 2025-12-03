திருப்பத்தூர்
பாஜக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்
ஆம்பூா் நகர பாஜக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் தாமரை நண்பா்கள் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
நகர பாஜக தலைவா் கே.எம். சரவணன் தலைமை வகித்தாா். திருப்பத்தூா் மாவட்ட தலைவா் எம். தண்டாயுதபாணி சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு பேசினாா்.
மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் சி. வாசுதேவன், மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் குட்டி சண்முகம், மாவட்ட தொழில் பிரிவு துணைத் தலைவா் பி.ஆா்.சி. சீனிவாசன், நகர பொருளாளா் தண்டபாணி உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா். ஆம்பூா் சட்டப்பேரவை தொகுதி பாஜக மாநாடு நடத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.