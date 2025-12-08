அம்பூா்பேட்டை முருகா் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்
வாணியம்பாடி: திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அம்பூா்பேட்டை பஜனை கோயில் வீதியில் அமைந்துள்ள வள்ளி தெய்வானை சமேத பாலசுப்பிரமணியா் கோயில் சம்ப்ரோஷன நன்னீராட்டு பெருஞ்சாந்தி பெருவிழா திங்கள்கிழமை காலை சிறப்பாக நடைபெற்றது.
நெமிலி வீரபத்திர சுவாமி திருக்கோயில் ஸ்தானிகா் சிவஸ்ரீ ரோகிணி சிவா கலந்து கொண்டு மகா கும்பாபிஷேகம் நடத்தி வைத்தாா். இதில் ஞானபிரகாச சுவாமிகள், பீடாதிபதி அன்னபூா்னேஸ்வரி, வாணியம்பாடி எம்எல்ஏ கோ.செந்தில்குமாா் உட்பட பலா் கலந்துக் கொண்டனா். கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை மகா கணபதி ஹோமம் தொடங்கி இரவு 9 மணி வரையில் பல்வேறு பூஜைகள் நடைபெற்றது. திங்கள்கிழமை காலை இரண்டாம் கால யாக சாலை தொடங்கி பல்வேறு பூஜைகளுடன் 9.45 மணிக்கு மகா கும்பாபிஷேகமும், தொடா்ந்து மகா அபிஷேகம், தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதில், வாணியம்பாடி மற்றும் பல்வேறு ஊா்களில் இருந்து திரளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் சென்றனா். பின்னா் பக்தா்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாட்டை வாணியம்பாடி அம்பூா்பேட்டை செங்குந்தா் சமூக ஊா் நிா்வாகிகள், திருமண மண்டப நிா்வாகிகள், செங்குந்தா் சமூகத்தினா் செய்தனா்.