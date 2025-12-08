திருப்பத்தூர்
கைலாசநாத சுவாமி கோயில் கும்பாபிஷேகம்
ஆம்பூா் அருகே பெரியமலையாம்பட்டு கைலாசநாத சுவாமி கோயில் கும்பாபிஷேகம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
கும்பாபிஷேக விழா விக்னேஸ்வர பூஜை, கோ பூஜையுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது. கணபதி ஹோமம், நவக்கிரஹ ஹோமம், கரிகோலம், முதல் கால யாக சாலை பூஜை ஆகியவை நடைபெற்றன. 2-ஆம் நாள் இரண்டாம் கால யாக சாலை பூஜைகள் நிறைவடைந்து கைலாசநாத சுவாமி, முனீஸ்வரா், நவக்கிரஹ மூா்த்திகளுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
விழாவில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனா்.