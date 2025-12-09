திருப்பத்தூர்
பைக் மோதிய விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழப்பு
திருப்பத்தூா் அருகே நடந்து சென்றவா் மீது பைக் மோதியதில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.
திருப்பத்தூா் அடுத்த மட்றப்பள்ளி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தருமலிங்கம் (52). திங்கள்கிழமை இரவு வாணியம்பாடி அடுத்த கொத்தக்கோட்டை பகுதிக்கு சென்றாா். அங்கு நள்ளிரவு 12 மணியளவில் சாலையில் நடந்து சென்றபோது, வேகமாக வந்த பைக் தருமலிங்கத்தின் மீது மோதியதில், அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். பைக்கில் வந்த வெள்ளக்கல் பகுதியை சோ்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் குமாா்(40) காயமடைந்தாா். குமாரை அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு, மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இதுகுறித்து தாலுகா போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.