திருப்பத்தூர்
கால்நடை சுகாதார விழிப்புணா்வு முகாம்
கால்நடை பராமரிப்பாளா்களுக்கு தாது உப்புக்களை வழங்கிய மருத்துவ குழுவினா்.
ஆம்பூா் அருகே துத்திப்பட்டு ஊராட்சி கன்றாம்பல்லி கிராமத்தில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சாா்பாக சிறப்பு சுகாதார விழிப்புணா்வு முகாம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கரும்பூா் கால்நடை மருந்தகத்தின் மருத்துவா் இளவரசன் தலைமை வகித்தாா். துத்திப்பட்டு ஊராட்சித் தலைவா் சுவிதா கணேஷ் முகாமை தொடங்கி வைத்து கால்நடை பராமரிப்பாளா்களுக்கு துறை சாா்பாக தாது உப்புக்களை வழங்கினாா். மருத்துவ குழுவினா் 350 கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தினா்.
ஊராட்சி துணைத் தலைவா் விஜய், வாா்டு உறுப்பினா்கள் சுப்பிரமணி, நாகராஜன், சுகன்யா பிரகாஷ், ஊராட்சி செயலா் பழனி கலந்து கொண்டனா்.