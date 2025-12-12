திருப்பத்தூர்
திமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்: எம்எல்ஏ பங்கேற்பு
திமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய எம்எல்ஏ அமலு விஜயன்.
சாத்தம்பாக்கம் கிராமத்தில் திமுக ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
போ்ணாம்பட்டு தெற்கு ஒன்றிய திமுக சாா்பில், சாத்தம்பாக்கம் கிராமத்தில் என் வாக்குச் சாவடி, வெற்றி வாக்குச் சாவடி என்ற முழக்கத்துடன் வாக்குச் சாவடி அளவிலான ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளா் எம்.டி.சீனிவாசன் தலைமை வகித்தாா். மாதனூா் ஒன்றியக் குழு துணைத் தலைவா் சாந்தி, அவைத் தலைவா் சிவக்குமாா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மாவட்டப் பிரதிநிதி பொன்ராஜன்பாபு வரவேற்றாா். குடியாத்தம் எம்எல்ஏ அமலு விஜயன் கலந்துகொண்டு, தோ்தலின்போது வாக்குச் சாவடி அளவில் அதிக வாக்குகள் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து விளக்கினாா். ஊராட்சித் தலைவா் கலாவதி புருஷோத்தமன் மற்றும் திமுக நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் கலந்து கொண்டனா்.