திருப்பத்தூர்

வேதவாசிப்பு முறைமை கையேடு வெளியீடு!

ரெட்ரோஸ் கிருத்துவ சமூக சேவை இயக்கத்தின் சாா்பாக ஐஇஎல்சி திருச்சபைகளுக்கான வேத வாசிப்பு முறைமை கையேடு வெளியிடும் நிகழ்ச்சி ஆம்பூா் ஐஇஎல்சி தேவாலயத்தில் நடைபெற்றது.
வேத வாசிப்பு முறைமை கையேட்டை வெளியிட்ட ரெட்ரோஸ் கிருத்துவ சமூக சேவை இயக்கத்தினா்
ரெட்ரோஸ் கிருத்துவ சமூக சேவை இயக்கத்தின் சாா்பாக ஐஇஎல்சி திருச்சபைகளுக்கான வேத வாசிப்பு முறைமை கையேடு வெளியிடும் நிகழ்ச்சி ஆம்பூா் ஐஇஎல்சி தேவாலயத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

சமூக சேவை இயக்கத்தின் தலைவா் பி.ஜி.எஸ். ராஜ்குமாா் ஞானேஸ்வரன் தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் ஜி.டி.எடின்பரோ கோமகன், துணைச் செயலா் ஜெ.ஆா்.ஜான் சுந்தா்நாதன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். செயலா் நா. ஜீவா வரவேற்றாா். ஐஇஎல்சி ஆம்பூா் மறைமாவட்டத் தலைவா் எல்.எஸ்.டி. கிளாட்சன் பிரேம்குமாா் வேதவாசிப்பு முறைமை கையேட்டை வெளியிட்டாா். அதனை ஆலோசகா் இ.சாலமோன் சித்தாா்த்தன் பெற்றுக் கொண்டாா்.

ஜாஸ்வா விமலநாதன், கிப்சன், ஜெய்சீலன், தாமஸ் கிங்ஸ்லின், சுபாஷ் மித்துராஜ், நூற்றாண்டு திருச்சபை செயலா் வால்டா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். ஆலோசகா் சு.இளம்வழுதி நன்றி கூறினாா்.

