வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்ட வழக்குகளை முறையாக கையாள வலியுறுத்தல்
போக்ஸோ மற்றும் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்ட வழக்குகளை முறையாக கையாள வேண்டும் என குற்ற வழக்கு தொடா்பு துறை துணை இயக்குநா் சிவகாமி தெரிவித்தாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் குற்றவியல் நீதி அமைப்பை சிறப்பாக செயல்படுத்த போலீஸாா் மற்றும் அரசு தரப்பு வழக்குரைஞா்கள் இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு எஸ்.பி வி.சியாமளாதேவி முன்னிலை வகித்தாா். குற்ற வழக்கு தொடா்பு துறை துணை இயக்குநா் சிவகாமி தலைமை வகித்து பேசியதாவது: போக்ஸோ மற்றும் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்ட வழக்குகளை முறையாக கையாள வேண்டும். கொலை மற்றும் ஆதாயக்கொலை வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் நீண்ட நாள்கள் ஆகியிருந்தால் அவா்களுக்கான நீதிமன்ற வழக்கு தேதிகளை போலீசாா், நீதித்துறை சோ்ந்து வழக்கு தொடா்பான விவரங்களை அவா்களுக்கு அவ்வப்போது நினைவூட்ட வேண்டும்.
நீண்ட நாள்களாக வழக்குப்பதிவு செய்யாமல் உள்ள புகாா் மீது தகுந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். குற்ற வழக்குகளில் புலனாய்வு மேற்கொள்ளும் காவல் அதிகாரிகள் சட்ட நெறிமுறைகளை சரியாக பின்பற்றி புலனாய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க போலீஸாருடன்,நீதித்துறை இணைந்து செயல்பட வேண்டும். தண்டனை பெறக்கூடிய வழக்குகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும். சட்டம் ஒழுங்கை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என்றாா்.
கூட்டத்தில் போலீஸாா், அரசு வழக்குரைஞா்கள் கலந்து கொண்டனா்.