திருப்பத்தூர்
குண்டா் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது
திருப்பத்தூரில் குண்டா் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது
திருப்பத்தூரில் குண்டா் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
திருப்பத்தூா் எல்.ஐ.சி. அலுவலகம் பகுதியை சோ்ந்தவா் அரவிந்தன் (24). இவா் மது விற்பனை, கடத்தல் தொடா்பாக பல்வேறு வழக்குகளில் சிறைக்கு சென்றுள்ளாா்.
அதைத்தொடா்ந்து அவரை குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்ய எஸ்.பி வி.சியாமளா தேவி,ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லிக்கு பரிந்துரை செய்தாா்.
அதன்பேரில், ஆட்சியா் அரவிந்தனை குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்ய உத்தரவிட்டாா். இதற்கான உத்தரவு வேலூா் மத்திய சிறையில் உள்ள அரவிந்தனிடம் வழங்கப்பட்டது.