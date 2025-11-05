திருப்பத்தூர்
குழந்தை, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்த விழிப்புணா்வு
ஆம்பூா் இந்து மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையம் சாா்பாக விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
குழந்தைகள், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வது குறித்து ஆம்பூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் மாணவிகளிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா். 181, 1098 ஆகிய உதவி எண்களுக்கு தொடா்பு கொண்டு தங்களுடைய புகாா்களை தெரிவிக்கலாம் என காவல் துறை சாா்பாக கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது.
ஆபத்துக் காலங்களில் காவலன் செயலியை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டது. இணைய வழி குற்றங்களை தடுப்பது குறித்தும் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.