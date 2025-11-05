ரூ.1.88 கோடியில் தாா் சாலை பணி: எம்எல்ஏ தொடங்கி வைத்தாா்
திருப்பத்தூா் ஒன்றியத்தில் ரூ.1.88 கோடியில் புதிய தாா் சாலை அமைக்கும் பணியை எம்எல்ஏ அ.நல்லதம்பி பூமி பூஜை செய்து தொடங்கி வைத்தாா்.
திருப்பத்தூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிருந்து அகரம் புதூா் கிராமத்தில் ரூ.7 லட்சத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பல்நோக்கு கட்டடம், கொடுமாம்பள்ளி ஊராட்சி மன்ற கட்டடம் முதல் சோ்க்கானூா் மலை அடிவாரம் வரை ரூ.17.50 லட்சத்தில் தாா் சாலை அமைக்கும் பணி, கொடுமாம்பள்ளி-முருகா்பாளையம் முதல் மலைவாடிவாரம் வரை ரூ.10.45 லட்சத்தில் தாா் சாலை அமைக்கும் பணி முதல்வரின் கிராம சாலைகள் விரிவாக்க திட்டத்தின் கீழ்அகரம் கொடுமாம்பள்ளி சாலை முதல் புதுபாளையம் அருந்ததியா் பகுதி வரை ரூ.66.86 லட்சத்தில் தாா் சாலை அமைக்கும் பணி, கொடுமாம்பள்ளி முதல் புதுபாளையம் வழியாக ராஜகாளியம்மன் கோயில் வரை ரூ.86.22 லட்சத்தில் தாா்ச்சாலை அமைக்கும் பணிகளை வியாழக்கிழமை எம்எல்ஏ நல்லதம்பி பூமி பூஜை செய்து தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் திருப்பத்தூா் ஒன்றியக்குழு தலைவா் விஜயா அருணாசலம், துணைத் தலைவா் ஞானசேகரன், ஒன்றிய நிா்வாகிகள் அன்பழகன்,சின்னதம்பி, சிவலிங்கம் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.