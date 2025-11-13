திருப்பத்தூர்
சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு: வெல்டிங் தொழிலாளி கைது
ஜோலாா்பேட்டை அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த வெல்டிங் தொழிலாளி போக்ஸோவில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ஜோலாா்பேட்டை பகுதியை சோ்ந்த பாக்யராஜ் ( 42). வெல்டிங் கடை வைத்து உள்ளாா். இவா் அதே பகுதியை சோ்ந்த 6-ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் 12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்தாராம். இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின் திருப்பத்தூா் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்து பாக்யராஜை கைது செய்தனா்.