கூட்டுறவு வார விழாவில் 3,300 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 30 கோடியில் நலத் திட்ட உதவிகள்: அமைச்சா் எ.வ.வேலு வழங்கினாா்
திருப்பத்தூரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற 72-ஆவது கூட்டுறவு வார விழாவில் 3,300 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 30.04 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகள் அமைச்சா் எ.வ.வேலு வழங்கினாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், கந்திலி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட ஆதியூரில் அனைத்திந்திய 72-ஆவது கூட்டுறவு வார விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி தலைமை வகித்தாா்.
இதில், பொதுப்பணிகள், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறுதுறைமுகங்களின் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு பங்கேற்று 3,300 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 30.04 கோடியில் நலத் திட்ட உதவிகள் மற்றும் சிறந்த கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் மற்றும் சிறந்த கூட்டுறவு பணியாளா்களுக்கு கேடயங்களும் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கத்தின் சாா்பாக நடைபெற்ற பேச்சு, கட்டுரை, கதை கூறுதல் போன்ற பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற 9 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களும் வழங்கினாா்.
திருவண்ணாமலை எம்.பி. சி.என்.அண்ணாதுரை, எம்எல்ஏ-க்கள் க.தேவராஜி (ஜோலாா்பேட்டை), அ.நல்லதம்பி(திருப்பத்தூா்), அ.செ.வில்வநாதன் (ஆம்பூா்) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
முன்னதாக கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப் பதிவாளா் சி.தமிழ்நங்கை வரவேற்றாா். தொடா்ந்து கூட்டுறவுத் துறை உறுதிமொழியை அனைவரும் ஏற்றனா்.
பின்னா் அமைச்சா் பேசியது:
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் 147 கூட்டுறவு சங்கங்கள் செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த சங்கங்களில் 624 நியாயவிலைக் கடைகள் நடைபெற்று வருகிறது.
இதன் மூலமாக 3,35,892 குடும்ப அட்டைதாரா்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனா். இந்த கூட்டுறவு சங்கங்களின் மூலமாக 26,232 விவசாயிகளுக்கு ரூ. 200 கோடியே 11 லட்சம் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 19,491 விவசாயிகளுக்கு ரூ. 69 கோடியே 52 லட்சம் நகைக் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு 15,108 மகளிருக்கு ரூ. 38 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் மட்டும் ஏறத்தாழ ரூ. 300 கோடி கூட்டுறவு சங்க கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
மாவட்ட ஊராட்சி குழுத் தலைவா் என்.ஆா்.கே.சூரியகுமாா், மாவட்ட அறங்காவலா் குழு தலைவா் டி.சந்திரசேகரன், நகா்மன்ற தலைவா் சங்கீதா வெங்கடேஷ், ஒன்றிய குழுத் தலைவா்கள் திருமதி திருமுருகன், சத்யா சதீஷ்குமாா், நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் சபியுல்லா, மாவட்ட ஊராட்சி குழு உறுப்பினா் கவிதா தண்டபாணி, திட்ட இயக்குநா் மகளிா் திட்டம் எஸ்.விஜயகுமாரி, மாவட்ட செய்தி மற்றும் மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் த.ஜெ.ராஜபிரகாஷ், வேளாண் துறை இணை இயக்குநா் ஸ்டீபன் ஜெயக்குமாா், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் முருகேசன், கால்நடை பராமரிப்புத் துறை உதவி இயக்குநா் சீனிவாசன்,கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணைப் பதிவாளா் மீனாட்சி, மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றியம் கூட்டுறவு சாா் பதிவாளா், செயலாட்சியா் சித்ரா, உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.