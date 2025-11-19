வாணியம்பாடியில் மின்னணு வழக்கு தாக்கல் மையம் திறப்பு
வாணியம்பாடியில் மின்னணு வழக்கு தாக்கல் மையம் புதன்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டது.
நாடு முழுவதும் டிசம்பா் 1-ஆம் தேதி முதல் நீதிமன்றங்களில் மின்னணு முறையில் வழக்கு தாக்கல் முறை கொண்டு வரப்பட உள்ளது. இதற்காக மின்னணு வழக்கு தாக்கல் மையம் (இ- பைலிங்) அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. வாணியம்பாடியில் இயங்கி வரும் சாா்புநிலை நீதிமன்றம், உரிமையியல் நீதிமன்றம், நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றம் ஆகிய 3 நீதிமன்றங்களுக்கும் சோ்ந்து இ- பைலிங் மையம் கச்சேரி சாலை அரசினா் தோட்டத்தில் நீதிமன்ற வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் திறப்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் சாா்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ராஜா தலைமையில் நடுவா் நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்ரீபதி, உரிமையியல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஈஸ்வா் முன்னிலையில் இ- பைலிங் மையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், வாணியம்பாடி பாா் அசோஷியேஷன் நிா்வாகிகள், வாணியம்பாடி தாலுகா லாயா் அசோஷியேஷன் நிா்வாகிகள் மற்றும் அரசு வழக்குரைஞா்கள், வழக்குரைஞா்கள், அலுவலக பணியாளா்கள், பொது மக்கள் கலந்து கொண்டனா்.