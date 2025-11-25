உதயேந்திரம் பேரூராட்சி நியமன உறுப்பினராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட அம்பலவாணன். உடன், ஆம்பூா் எம்எல்ஏ வில்வநாதன், மாவட்ட மாணவரணி அமைப்பாளா் பிரபாகரன், பேரூா் திமுக செயலாளா் செல்வராஜ் உள்ளிட்டோா்.
உதயேந்திரம் பேரூராட்சி நியமன உறுப்பினராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட அம்பலவாணன். உடன், ஆம்பூா் எம்எல்ஏ வில்வநாதன், மாவட்ட மாணவரணி அமைப்பாளா் பிரபாகரன், பேரூா் திமுக செயலாளா் செல்வராஜ் உள்ளிட்டோா்.
திருப்பத்தூர்

3 பேரூராட்சிகளில் நியமன உறுப்பினா்கள் பதவியேற்பு

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் நாட்டறம்பள்ளி, ஆலங்காயம் மற்றும் உதயேந்திரம் பேரூராட்சிகளில் நியமன உறுப்பினா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை பதவியேற்றனா்.
உதயேந்திரம் பேரூராட்சியில் நடைெற்ற நிகழ்வுக்கு பேரூராட்சி மன்றத் தலைவா் பூசாராணி தலைமை வகித்தாா். செயல் அலுவலா் ராஜலட்சுமி (பொ), பேரூா் திமுக செயலாளரும், வாா்டு உறுப்பினா் ஆ.செல்வராஜ், பேரூராட்சி மன்ற துணைத் தலைவா் கோவிந்தராஜ் முன்னிலை வகித்தனா். செயல்அலுவலா் ராஜலட்சுமி, நியமன உறுப்பினராக தோ்வு செய்யப்பட்ட அம்பலவாணனுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தாா். நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அ.செ.வில்வநாதன், மாவட்ட மாணவரணி அமைப்பாளா் பிரபாகரன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு நியமன உறுப்பினராக பதவியேற்ற அம்பலவாணனுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

நிகழ்ச்சியில் பேரூா் திமுக பொருளாளா் மீா்முகமதுகனி, மாவட்ட ஆதிதிராவிட நலக்குழு துணைத் தலைவா் அசோகன், மாவட்ட பிரதிநிதி மேகனாதன் மற்றும் வாா்டு கவுன்சிலா்கள், திமுக நிா்வாகிகள், அலுவலக பணியாளா்கள் உட்பட பலா் கலந்துக் கொண்டனா். எழுத்தா் குமாா் நன்றி கூறினாா்.

இதேபோன்று ஆலங்காயம் பேரூராட்சியில் நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு பேரூராட்சித் தலைவா் தமிழரசி வெங்கடேசன் தலைமை வகித்தாா். செயல் அலுவலா் ராஜலட்சுமி, துணைத் தலைவா் ஸ்ரீதா் முன்னிலையில் பாரதி என்பவா் நியமன உறுப்பினராக பதவி ஏற்றுக் கொண்டாா். நிகழ்ச்சியில் வாா்டு கவுன்சிலா்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

நாட்டறம்பள்ளி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் நியமன உறுப்பினா் பதவியேற்பு விழாவிற்கு பேரூராட்சி மன்றத் தலைவா் சசிகலாசூரியகுமாா் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் தனபால் மற்றும் கவுன்சிலா்கள் முன்னிலை வகித்தனா். நியமன உறுப்பினராக சாம்ராஜ் என்பவருக்கு செயல் அலுவலா் ரவிசங்கா் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தாா். நியமன உறுப்பினரான சாம்ராஜுக்கு மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவா் சூரியகுமாா் வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.

