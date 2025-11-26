திருப்பத்தூர்
அரசமைப்பு சட்ட நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு
ஆம்பூா் அருகே சோமலாபுரம் ஊராட்சி வீரவா் கோயில் கிராமத்தில் அரசமைப்பு சட்ட நாள் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு தொழிற்சங்க அமைப்பாளா் மற்றும் சோமலாபுரம் நாட்டாண்மையுமான ம. தமிழ்செல்வன் தலைமை வகித்தாா். ஊராட்சி உறுப்பினா் வி.டி. சுதாகா் மற்றும் ராஜ்குமாா், துளசிராமன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சோமலாபுரம் ஊராட்சித் தலைவா் எஸ்.எம். சண்முகம் அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தாா். ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் முத்து, ரவிக்குமாா், பழனி, தம்புராஜ், மோகன், காா்த்திக் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். அனைவரும் அரசமைப்பு சட்டநாள் உறுதிமொழி ஏற்றுக் கொண்டனா்.