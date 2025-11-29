சாலை விபத்துகளில் 2 போ் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்துகளில் 2 போ் உயிரிழப்பு
வாணியம்பாடி அருகே வெவ்வேறு சாலை விபத்துகளில் இருவா் உயிரிழந்தனா்.
நாட்டறம்பள்ளி அடுத்த வேட்டப்பட்டு ஊராட்சி வட்டக்கொல்லி பகுதியைச் சோ்ந்த சின்னப்பையன்(75). இவா், நாட்டறம்பள்ளி அடுத்த டோல்கேட் வழியாக மொபட்டில் வீட்டுக்கு சென்றாா். அப்போது அவ்வழியாக பின்னால் வேகமாக வந்த லாரி எதிா்பாராதவிதமாக மொபட் மீது மோதியது. இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட முதியவா் தலையில் பலத்த காயமடைந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். நாட்டறம்பள்ளி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விபத்தை ஏற்படுத்தி தலைமறைவான லாரி ஓட்டுநா் காா்த்திகேயன் என்பவரை தேடி வருகின்றனா்.
வாணியம்பாடி அடுத்த நாயனசெருவு ஊராட்சி கவுரவன் வட்டத்தைச் சோ்ந்த வடிவேல்(31) கூலித் தொழிலாளி. இவா் கடந்த 26-ம் தேதி தனது நண்பருடன் பைக்கில் மல்லகுண்டா ஜோதிநகா் பகுதியில் சென்ற போது எதிரில் வந்த மற்றொரு பைக் மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த வடிவேல் அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு உடனே நாட்டறம்பள்ளி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சோ்த்தனா்.
மேல் சிகிச்சைக்காக ராணிப்பேட்டை தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சனிக்கிழமை வடிவேல் இறந்தாா். இதுகுறித்து திம்மாம்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து மேலும் விசாரித்து வருகின்றனா் .