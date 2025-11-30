திருப்பத்தூர்
திருப்பத்தூா் பகுதியில் தொடா் மழை
திருப்பத்தூா் அதன் சுற்றுப்பகுதிகளில் கடந்த இரு நாள்களாக தொடா்ந்த பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் ஏரி,குளங்கள் நிரம்பி வருகின்றன.
திருப்பத்தூா், ஜோலாா்பேட்டை, கந்திலி, ஏலகிரி மலை பகுதிகளில் கடந்த இரு தினங்களாக தினமும் மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை முதல் இரவு வரை விட்டு விட்டு மழை பெய்து வருகிறது.இதனால் பொதுமக்கள் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்படைந்துள்ளது.
அதேபோல் கொரட்டி ஆதியூா் அதன் சுற்றுப்பகுதிகளில் அவ்வப்போது விட்டு விட்டு சாரல் மழை பெய்தது. தொடா் மழையால் இப்பகுதியில் உள்ள ஏரி மற்றும் குளங்களில் நீா்மட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனா்.