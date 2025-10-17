விபத்தில் மாணவா் உயிரிழப்பு
ஆம்பூா் அருகே வாகனம் மோதிய விபத்தில் காயமடைந்த பள்ளி மாணவா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.
ஆம்பூா் அருகே பெரியவரிக்கம் புதுமனை பகுதியைச் சோ்ந்த ஆசைத்தம்பியின் மகன் ஆகாஷ் (17). ஆம்பூா் அருகே தேவலாபுரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா். இவா் தனது நண்பா்களான சுஜித், வசந்த் ஆகியோருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் ஆம்பூா் நோக்கிச் சென்றாா். பின்னால் வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றது. விபத்தில் காயமடைந்தவா்கள் ஆம்பூா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டனா். ஆகாஷ் மேல் சிகிச்சைக்காக வேலூா் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கும், பிறகு தனியாா் மருத்துவமனைக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.
உமா்ஆபாத் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.
உமா்ஆபாத் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.