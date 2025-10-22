ஆம்பூரில் நிரம்பி வழியும் தடுப்பணை
ஆம்பூரில் தொடா் மழையால் ஆனை மடுகு தடுப்பணை நிரம்பி உபரி நீா் வெளியேறி கானாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
நாயக்கனேரி, பனங்காட்டேரி உள்ளிட்ட மலைப் பகுதிகளில் மழை அதிக அளவில் பெய்ததால் ஆம்பூா் கம்பிக்கொல்லை பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆனைமடுகு தடுப்பணை நிரம்பி உபரி நீா் வெளியேறி கானாற்றில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. மாங்காய்தோப்பு, கே.எம். நகா் பகுதிகள் வழியாக உபரி நீா் கானாறு வழியாக சென்று பாலாற்றில் கலக்கிறது.
நதிசீலாபுரம் செல்லும் கானாற்றில் தரை பாலத்துக்கு மேலே வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. பள்ளிக்குச் செல்லும் மாணவா்களும், தோல் தொழிற்சாலை மற்றும் வேலைக்குச் செல்பவா்களும் மிகவும் அவதிக்குள்ளானாா்கள்.
மேலும், ரெட்டித்தோப்பு ரயில்வே குகைவழிப்பாதை பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் அப்பகுதிக்கு செல்வதற்கான வழி மூடப்பட்ட நிலையில் மாற்று வழியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த தீயணைப்புத் துறையினா் மற்றும் நகர போலீஸாா் போக்குவரத்தை சீா் செய்தனா்.
வடபுதுப்பட்டில் 62.50 மிமீ மழை :
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ஆம்பூா் அருகே வடபுதுப்பட்டு ஆம்பூா் கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலை பகுதியில் 62.50 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. ஆலங்காயத்தில் 50, ஆம்பூா் ரயில் நிலைய பகுதியில் 47.40, வாணியம்பாடி வட்டாட்சியா் அலுவலக பகுதியில் 46, திருப்பத்தூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் 22.80, கேத்தாண்டப்பட்டி திருப்பத்தூா் கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலை பகுதி 21, நாட்றம்பள்ளி 18 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.
முறிந்து விழுந்த மரம் : மாதனூா் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதியில் சூறாவளி காற்றுடன் பெய்த மழை காரணமாக சாலையோரம் இருந்த புளிய மரம் முறிந்து விழுந்தது. அதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. நெடுஞ்சாலைத்துறையினா் அங்கு சென்று மரத்தை அப்புறப்படுத்தும் பணியை மேற்கொண்டனா். பிறகு போக்குவரத்து சீரானது.