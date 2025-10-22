உதயேந்திரம் பேரூராட்சியில் கழிவுநீா் கால்வாய், சமுதாய கூடம் கட்ட பூமிபூஜை
உதயேந்திரம் பேரூராட்சியில் ரூ. 3 கோடியில் கழிவுநீா் கால்வாய், சமுதாயக் கூடம் கட்ட புதன்கிழமை பூமி பூஜை போடப்பட்டது.
படவிளக்கம்: உதயேந்திரம் சிவி பட்டறையில் கழிவு நீா் கால்வாய் கட்ட போடப்பட்ட பூமி பூஜையில் பங்கேற்ற பேரூராட்சித் தலைவா் பூசாராணி உள்ளிட்டோா்.
உதயேந்திரம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட 3 மற்றும் 4-ஆவது வாா்டு சி.வி. பட்டறை முதல் தேவமங்களம் சுப்பராயன் கோயில் காந்தி நகா் வரை கழிவு நீா் கால்வாய் வசதி இல்லாமல் இருந்து வந்தது. இதுதொடா்பாக அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா். இதையடுத்து, அப்பகுதியில் புதிதாக கழிவு நீா் கால்வாய் கட்டுவதற்காக சி.ஜி.எப். மூலதன மானிய திட்டத்தின் கீழ், ரூ. 2 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதற்கான பூமி பூஜை அண்மையில் நடைபெற்றது. முன்னாள் பேரூராட்சி மன்ற தலைவரும், வாா்டு உறுப்பினருமான ஆ.செல்வராஜ் தலைமை வகித்தாா். பேரூா் திமுக நிா்வாகிகள் அம்பலவாணன், மேகநாதன், மீா்முகமதுகனி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். 3-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் மகேஸ்வரி வரவேற்றாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக பேரூராட்சித் தலைவா் பூசாராணி கலந்துகொண்டு பூமி பூஜை போட்டு பணிகளை தொடங்கி வைத்தாா்.
இதே போன்று 4-ஆவது வாா்டு பகுதியில் அயோத்தி தாா் பண்டிதா் நிதியின்கீழ், ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சமுதாய கட்டடம் கட்ட பூமி பூஜை நடைபெற்றது. இதில், பேரூராட்சி மன்றத் தலைவா் பூசாராணி கலந்து கொண்டு, பூமி பூஜை போட்டு பணிகளை தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், வாா்டு உறுப்பினா்கள் மரியஜோசப், சந்தியா, ரமேஷ், மாவட்ட ஆதிதிராவிட நலக் குழு துணைத் தலைவா் அசோகன், திமுக கிளை செயலாளா் சுகுமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.