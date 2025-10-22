சாலை வசதி கோரி பொதுமக்கள் நூதன போராட்டம்
திருப்பத்தூா் அருகே 20 ஆண்டுகளாக சாலை வசதி கோரி வரும் பொதுமக்கள் புதன்கிழமை நெல்பயிா்களை நட்டு நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருப்பத்தூா் அடுத்த கொடுமாம்பள்ளி முருகன் பாளையம் கிராமத்தில் சுமாா் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.
கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சாலை வசதி கோரி பலமுறை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையாம். இதனால் கொதிப்படைந்த அப்பகுதி மக்கள் மண் சாலையில் நெல்பயிா்களை நட்டு நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மேலும் அவா்கள் கூறுகையில் முருகன் பாளையம் கிராமத்தில் 20 ஆண்டுகளாக சாலை அமைத்து தரவில்லை. பலமுறை மாவட்ட ஆட்சியா் கிராம சபை கூட்டத்தில் மனுக்கள் அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
கொடும்பள்ளி இருக்கும் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த வழியை தான் பயன்படுத்தி வருகிறோம். இதன் காரணமாக பள்ளிக் செல்லும் மாணவ-மாணவியா் சேறும் சகதியுமாக இருக்கும் மண் சாலையை கடந்து செல்லும் அவல நிலை உள்ளது.
அண்மையில் மூதாட்டி ஒருவா் சேரும் சகதியுமாக இருக்கும் சாலையில் நடந்து சென்றபோது வழுக்கி கீழே விழுந்ததில் காயமடைந்தாா்.
போா்க்கால அடிப்படையில் சாலை அமைத்து தர வேண்டும். தவறும்படசத்தில் மறியலில் ஈடுபடுவோம் என எச்சரித்துள்ளனா்.