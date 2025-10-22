ஜலகாம்பாறை நீா் வீழ்ச்சியில் அதிக நீா்வரத்து
திருப்பத்தூரில் தொடா் மழை காரணமாக ஜலகாம்பாறை நீா்வீழ்ச்சியில் நீா் ஆா்ப்பரித்து கொட்டுவதால், சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனா்.
திருப்பத்தூா் ஒன்றியம், பெருமாப்பட்டு ஊராட்சியில் ஏலகிரி மலை தென்திசை அடிவாரத்தில் ஜலகாம்பாறை நீா்வீழ்ச்சி உள்ளது.
சிறுவா்களின் பொழுது போக்குக்காக வனத்துறை சாா்பில் பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரசித்தி பெற்ற முருகன் கோயிலும் உள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து தரிசித்து விட்டு நீா்வீழ்ச்சியில் குளித்து விட்டுச் செல்கின்றனா்.
இதற்கிடையே, ஒரு வாரகாலமாக திருப்பத்தூா் சுற்றுப்பகுதிகளில் பெய்துவரும் மழை காரணமாக ஜலகாம்பாறை நீா்வீழ்ச்சியில் நீா் ஆா்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. நீா்வீழ்ச்சியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளித்து விட்டு செல்கின்றனா். நீா்வீழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறும் நீா் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரையில் உள்ள பாம்பாறுக்கு சென்றடைகிறது.