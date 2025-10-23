திருப்பத்தூர்
ஸ்ரீ நாராயணி கோயிலில் 10,008 நெய் தீபங்கள்
உலக நன்மைக்காக வேலூா் ஸ்ரீபுரம் ஸ்ரீ நாராயணி பீடத்தில் 10,008 நெய் தீபங்கள் ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
வேலூா் மாவட்டம் ஸ்ரீபுரத்தில் அமைந்துள்ள நாராயணி பீடத்தில் தீபாவளியை முன்னிட்டு 10,008 நெய்தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டு உலக அமைதி மற்றும் மக்களின் நலனுக்காக சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன.
பக்தா்களின் தீவிர பங்கேற்புடன், தீபங்கள் சக்கர வடிவில் அலங்கரிக்கப்பட்டு, அம்மன் ஊஞ்சல் உற்சவம் நடைபெற்றது. சக்தி அம்மா நெய் தீபங்கள் ஏற்றும் நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்து ஆசி வழங்கினாா்.