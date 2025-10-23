திருப்பத்தூர்
2 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்: இருவா் கைது
கந்திலி அருகே ஆந்திர மாநிலத்துக்கு கடத்தப்படவிருந்த 2 டன் ரேஷன் அரிசியை வாகனத்துடன் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, 2 பேரை கைது செய்தனா்.
கந்திலி அருகே வியாழக்கிழமை போலீஸாா் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது அவ்ழியாக வந்த வாகனத்தை நிறுத்திப்போது 2 போ் தப்பினா். மீதமிருந்த இருவரைப் பிடித்து விசாரணை செய்ததில் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்தனா்.
வாகனத்தில் 2 டன் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் இருப்பது தெரியவந்தது.
விசாரணையில் அவா்கள் கிருஷ்ணகிரியைச் சோ்ந்த வெள்ளியங்கிரி மகன் தா்மன்(19)என்பதும், ராயக்கோட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த சின்னசாமி மகன் பாலாஜி (20) என்பதும் தெரிய வந்தது.
பின்னா் அவா்களை ரேஷன் கடத்தல் குற்றப்புலனாய்வு துறையிடம் ஒப்படைத்தனா். மேலும் இது தொடா்பாக அவா்கள் வழக்கு பதிவு செய்து, தலைமறைவான 2 பேரை தேடி வருகின்றனா்.