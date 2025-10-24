அடிப்படை வசதி கோரி அரசுப் பள்ளிக்கு பூட்டு: பெற்றோா் சாலை மறியல்
வாணியம்பாடி அருகே பள்ளிக்கு செல்லும் சாலை மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் கோரி பள்ளிக்கு பூட்டு போட்டு பெற்றோா் மற்றும் பொதுமக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த இந்திரா நகா் பகுதியில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இங்கு 300 மாணவ, மாணவிகள் படித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் பள்ளிக்கு செல்லும் சாலை பழுதாகியுள்ளது. மேலும் வளாகத்தை சுற்றி மழைநீா் மற்றும் கழிவுநீா் தேங்கி நிற்பதால் அங்கு துா்நாற்றம் வீசுகிறது. இதுகுறித்து பல முறை அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவா்கள் சாலையில் தவறி கீழே விழுந்து காயம் அடைந்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் கொதிப்படைந்த பெற்றோா் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் வியாழக்கிழமை பள்ளிக்கு பூட்டு போட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். தகலவறிந்த நகர போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரித்தனா். அப்போது பள்ளி வளாகத்தை சுற்றி மழைநீருடன் கழிவுநீா் தேங்கி நிற்பதால் கொசுக்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும், இதனால் பள்ளிக்கு வரும் மாணவா்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கூட்டிச் சொல்ல வேண்டிய அவல நிலை நீடிப்பதாக புகாா் தெரிவித்தனா்.
ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் கங்காதரன் பேச்சு நடத்தினாா். தொடா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் சமரச பேச்சு வாா்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததன் பேரில் பள்ளிக்குப் போடப்பட்டிருந்த பூட்டை திறந்து போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.