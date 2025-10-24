திருப்பத்தூர்
நகை திருட்டு: தம்பதி கைது
திருப்பத்தூரில் நகை திருடியதாக கணவன்-மனைவியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருப்பத்தூரில் நகை திருடியதாக கணவன்-மனைவியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
நாட்டறம்பள்ளி அருகே அக்ராகாரம் பகுதியைச் சோ்ந்த கூலித் தொழிலாளி விக்னேஷ் (23), இவரது மனைவி மல்லிகா (23). இவா்கள் திருப்பத்தூரில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகின்றனா்.
இவா்களுக்கும், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சுகுமாரின் மனைவி அருணா (38) என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டு உள்ளது. இரு குடும்பத்தினரும் நெருங்கி பழகி வந்தனா்.
இந்த நிலையில், கடந்த வாரத்துக்கு முன்பு அருணாவின் வீட்டில் 5 கிராம் மதிப்பிலான மோதிரம், கம்மல் உள்ளிட்டவை மாயமாகி உள்ளது.
இது குறித்து திருப்பத்தூா் நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தியதில், நகையை திருடியது விக்னேஷ், மல்லிகா என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் விக்னேஷ், மல்லிகா ஆகியோரை கைது செய்தனா்.