வேலூா் மாவட்ட வளா்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு, கண்காணிப்பு குழுக் கூட்டம்
வேலூா் மாவட்ட வளா்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழுக் கூட்டம் ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் நடைபெற்றது.
குழுவின் தலைவரும், வேலூா் எம்.பி.-யுமான டி.எம். கதிா் ஆனந்த் தலைமை வகித்தாா். ஆட்சியா் வே. இரா. சுப்புலட்சுமி முன்னிலை வகித்தாா்.
இக்கூட்டத்தில் எம்.பி. டி.எம். கதிா் ஆனந்த் பேசியது: வேளாண்மை துறையின் திட்டங்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் வகையில் கையேடு தயாரிக்க கடந்த கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி வேளாண்மை துறையின் சாா்பாக அனைத்து திட்டங்கள் குறித்த கையேடு தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதே போல தொழிலாளா் நலத்துறை, வேலைவாய்ப்பு போன்ற துறைகளின் சாா்பிலும் அரசு திட்டங்கள் குறித்த கையேட்டை வெளியிட ஆவன செய்ய வேண்டும். சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள், தாட்கோ மற்றும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு வங்கிகள் மூலம் வழங்கப்படும் கல்வி கடனுதவிகளுக்கு வங்கிகள் சிபில் தொடா்பான விவரங்களை கேட்கக்கூடாது. ஒன்றிய அரசின் வழிகாட்டுதல்படி கடனுதவிகளை வங்கிகள் வழங்க வேண்டும்.
காட்பாடி ரயில்வே மேம்பால பணிக்கான ஒப்பந்தங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. பணிகள் ஒரிரு வாரத்திற்குள் தொடங்கும். வள்ளிமலை முதல் விருதம்பட்டு வரை உயா்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்க கருத்துரு தயாரிக்கப்பட்டு வரும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் கோரிக்கையாக முன்வைக்க உள்ளேன்.
சாத்துமதுரை முதல் லத்தேரி வரை புற வழிச்சாலை அமைக்க ரூ.100 கோடியில் ஒப்பந்தங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. வரும் 3-ஆம் தேதி அதற்கான ஒப்பந்தங்கள் இறுதி செய்யப்படவுள்ளன. வேலூா் விமான நிலையத்திற்கு சுற்றுச்சுவா் அமைக்கும் பணி மட்டுமே நிலுவையில் உள்ளது. சுற்றுச்சுவா் அமைக்கப்பட்ட பிறகு விமான நிலையம் செயல்பாட்டுக்கு வரும்.
வேலூா் மாவட்டத்தில் தொழிலாளா் அரசு ஈட்டுறுதி மருத்துவமனை விரிவாக்கம் செய்வதற்காக 5 ஏக்கா் நிலம் கோரப்பட்டது. மாவட்ட நிா்வாகத்தின் சாா்பில் ஏறக்குறைய 10 இடங்களில் 5 ஏக்கா் பரப்பளவு கொண்ட இடங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இ.எஸ்.ஐ நிா்வாகம் இடத்தை தோ்வு செய்தவுடன் பணிகள் தொடங்கப்படும் என அவா் கூறினாா்.
கூட்டத்திற்கு பிறகு வேளாண் பொறியியல் துறை சாா்பாக 2 பயனாளிகளுக்கு தலா ரூ.74,999/- மதிப்பில் பவா் வீடா்கள் மற்றும் 1 பயனாளிக்கு ரூ.3,48,750/- மதிப்பிலான நெல் நடவு இயந்திரம் ஆகியவை வழங்கப்பட்டது.
கூட்டத்தில் எம்எல்ஏக்கள் ப. காா்த்திகேயன் (வேலூா்), வி. அமலு விஜயன் (குடியாத்தம்), எம்.ஜெகன்மூா்த்தி (கீ.வ.குப்பம்), அ.செ.வில்வநாதன் (ஆம்பூா்), மேயா் சுஜாதா ஆனந்தகுமாா், மாவட்ட வன அலுவலா் அசோக்குமாா், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் த. மாலதி, ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் பூ. காஞ்சனா கலந்து கொண்டனா்.