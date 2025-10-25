திருப்பத்தூர்
விவசாய நிலத்தில் பிடிபட்ட 8 அடி நீள மலைப் பாம்பு
வாணியம்பாடி அருகே விவசாய நிலத்தில் 8 அடி நீள மலைப் பாம்பு பிடிபட்டது.
வாணியம்பாடி அடுத்த வெள்ளக்குட்டை கிராமத்தைச் சோ்ந்த பிரபாகரன் என்பவா் தனது விவசாய நிலத்தின் வழியாக சனிக்கிழமை காலை சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது மலைப்பாம்பு நடமாட்டம் இருப்பதை பாா்த்தாா்.
இது குறித்து உடனடியாக ஆலங்காயம் தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து தீயணைப்பு அலுவலா் கலைமணி தலைமையில் வனக் குழுவினா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து நிலத்தில் ஊா்ந்து சென்ற 8 அடி நீளம் கொண்ட மலைப் பாம்பை பிடித்து கோணிப்பையில் அடைத்தனா்.
பின்னா், பிடிபட்ட மலைப் பாம்பு வனத் துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.