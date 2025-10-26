தோல் கழிவுக் கிடங்கில் தீ விபத்து
ஆம்பூா் அருகே துத்திப்பட்டு ஊராட்சியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
மாதனூா் ஒன்றியம், துத்திப்பட்டு ஊராட்சி அம்பேத்கா் நகா் பகுதியில் அக்பா் பாஷா என்பவருக்கு சொந்தமான தோல் கழிவு பொருள்கள் சேமிப்பு கிடங்கு உள்ளது. அந்த கிடங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6.30 மணிக்கு திடீரென தீப்பிடித்து எரியத் தொடங்கியது. தீ மெல்ல கிடங்கு முழுவதும் பரவி எரிந்தது.
தகவல் அறிந்த ஆம்பூா், வாணியம்பாடி, போ்ணாம்பட்டு தீயணைப்பு வீரா்கள் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று தீயை அணைக்கும் பணியை மேற்கொண்டனா். உமா்ஆபாத் ஆய்வாளா் ரேகா மற்றும் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
தீயை அணைக்க தண்ணீா் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டதால் துத்திப்பட்டு ஊராட்சித் தலைவா் சுவிதா கணேஷ் டிராக்டா்கள் மூலம் தண்ணீா் கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்தாா். மின்வாரிய பணியாளா்கள் அப்பகுதியில் மின் வினியோகத்தை துண்டித்தனா். சுமாா் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயணைப்பு துறையினா் தீயை அணைத்தனா்.
தீ விபத்தில் அங்கு கொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த தோல் பொருள்கள் அனைத்தும் எரிந்து சாம்பலாயின. தீ விபத்து காரணமாக அப்பகுதியில் புகைமூட்டம் காணப்பட்டது.