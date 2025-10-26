வாணியம்பாடி நகராட்சியில் அனைத்து வாா்டுகளிலும் நாளை வாா்டு சபைக் கூட்டம்!
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி நகராட்சியில் உள்ள அனைத்து வாா்டுகளிலும், செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 28) வாா்டு சபைக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது. கூட்டத்தில் நகராட்சி ஆணையா் ரகுராமன், நகர திமுக செயலாளரும், வாா்டு உறுப்பினருமான சாரதி குமாா் கலந்து கொள்கின்றனா்.
நகராட்சியில் உள்ள 36 வாா்டுகளில் அந்தந்த வாா்டு உறுப்பினா்கள் தலைமையில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் பொது மக்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது வாா்டு பகுதியில் அடிப்படை தேவைகளான குடிநீா் விநியோகம், திடக்கழிவு மேலாண்மை, தெருவிளக்கு பராமரிப்பு, சாலை பழுதுகள், பூங்காக்கள் பராமரிப்பு மற்றும் வடிகால் பராமரிப்பு போன்ற கோரிக்கைகள் பற்றி தெரிவிக்கலாம்.
மேலும் அக்கோரிக்கைகளில் அத்தியாவசியமான மூன்று பணிகளை முன்னுரிமை அடிப்படையில் தோ்வு செய்து விவாதிக்கப்படும். வாா்டு பகுதியில் உள்ள பொது மக்களால் விவாதித்து இறுதியாக தோ்வு செய்யப்பட்ட மூன்று பணிகளை செயல்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும்.
எனவே சம்மந்தப்பட்ட வாா்டுகளில் வசிக்கும் பொது மக்கள், குடியிருப்போா் நலச்சங்க பிரதிநிதிகள் ஆகியோா் மேற்கண்ட வாா்டு சபைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பயன் பெறலாம் என நகா்மன்றத் தலைவா் உமா சிவாஜிகணேசன் தெரிவித்துள்ளாா்.
கூட்டத்தில் நகராட்சி அலுவலா்கள், பணியாளா்கள், அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொள்கின்றனா்.