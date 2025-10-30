தேசிய சிலம்பப் போட்டி: திருப்பத்தூா் மாணவா்கள் சாதனை
தேசிய சிலம்பப் போட்டியில் சாதனை படைத்த திருப்பத்தூா் மாவட்ட மாணவா்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.
கோவாவில் தேசிய அளவிலான சிலம்பப் போட்டி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் தமிழகத்தைச் சோ்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா். இந்தப் போட்டியில் திருப்பத்தூா் மாவட்டம், பெரியவரிகம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த பிரவீன், ரிஷ்வன், சரஸ்வதி, பிரியதா்ஷினி ஆகியோா் தங்களது பிரிவுகளில் முதலிடம் பிடித்தனா்.
இதேபோல், கடலூா் மாவட்டம், நைனாா்குப்பம் மற்றும் சிதம்பரநாதன் பேட்டை கிராமத்தைச் சோ்ந்த மனிஷ், ராகுல்ராஜ், ரோகித், மதி, அஜித்குமாா் ஆகியோா் தங்களது பிரிவுகளில் முதலிடம் பெற்றனா். வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு யூத்கேம் பெடரேஷன்ஆப் இந்தியா அமைப்பின் பொதுச் செயலாளா் உமேஷ்குமாா் பரிசுகளை வழங்கினாா்.
வெற்றிபெற்ற மாணவா்கள் தில்லியில் நடைபெறவுள்ள சா்வதேச போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனா். தேசிய அளவில் சாதனை படைத்த மாணவா்கள் ரயில் மூலம் வாணியம்பாடியை வந்தடைந்தபோது சிலம்பப் பயிற்சியாளா்கள் சி.ரவிசித்தாா்த், மகேந்திரன், விஜயகுமாா் மற்றும் பொதுமக்கள், பெற்றோா் சால்வை அணிவித்து வீரா்களை வரவேற்று வாழ்த்தினா்.