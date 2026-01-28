திருப்பத்தூர்

வெள்ளைகுட்டை அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள்

வெள்ளக்குட்டை அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கிய ஒன்றியக் குழு தலைவா் சங்கீதா பாரி.
வெள்ளக்குட்டை அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கிய ஒன்றியக் குழு தலைவா் சங்கீதா பாரி.
வெள்ளக்குட்டை அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கிய ஒன்றியக் குழு தலைவா் சங்கீதா பாரி.
Updated on

வாணியம்பாடி அடுத்த வெள்ளக்குட்டை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் தமிழக அரசின் விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு, பள்ளித் தலைமையாசிரியா் மாதையன் தலைமை வகித்து வரவேற்றாா். ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் கவிதா திருமலை, துணைத் தலைவா் கோபி முன்னிலை வகித்தனா். சிறப்பு அழைப்பாளராக ஆலங்காயம் ஒன்றியக் குழு தலைவா் சங்கீதா பாரி கலந்துகொண்டு, 11-ஆம் வகுப்பு பயிலும் 69 மாணவ, மாணவிகளுக்கு தமிழக அரசின் விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கி வாழ்த்தினாா்.

பள்ளி மேலாண்மைக் குழு தலைவா் திவ்யா தவமணி, மாணவா்கள், பெற்றோா்கள், ஊா் மக்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டனா்.

Related Stories

No stories found.