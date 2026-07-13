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திருப்பத்தூர்

டாஸ்மாக் கடை திறக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்து மறியலில் ஈடுபட்ட 20 போ் மீது வழக்கு

நாட்டறம்பள்ளி அருகே புதிதாக அரசு மதுபான கடை திறக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்து மறியலில் ஈடுபட்ட 20 போ் மீது போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்தனா்.

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Updated On :13 ஜூலை 2026, 2:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டறம்பள்ளி அருகே புதிதாக அரசு மதுபான கடை திறக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்து மறியலில் ஈடுபட்ட 20 போ் மீது போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்தனா்.

நாட்டறம்பள்ளி தாலுகா, கொண்டகிந்தனப்பள்ளி ஊராட்சி குண்டுக் கொல்லை குதியில் புதிய அரசு மதுபான கடை திறக்க டாஸ்மாக் நிா்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் புதிதாக அரசு மதுபானகடையை திறக்கக்கூடாது எனக்கூறி 3 நாள்களுக்கு முன் அப்பகுதியை சோ்ந்த 20-க்கும் மேற்பட்டோா் அரசு பேருந்தினை சிறைப்பிடித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

இதையடுத்து அனுமதியின்றி மறியலில் ஈடுப்பட்ட கொத்தூா் ஊராட்சி மன்ற தலைவரின் கணவா் முனிராஜ் உள்பட 20 போ் மீது நாட்டறம்பள்ளி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்தனா்.

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