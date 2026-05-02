திருப்பத்தூர்

பைக் மீது மினி லாரி மோதியதில் தொழிலாளி பலி: மதுக் கடையை அகற்றக் கோரி கிராம மக்கள் மறியல்!

நாட்டறம்பள்ளி அருகே பைக் மீது மினி லாரி மோதிய விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா். அரசு மதுபான கடையை அகற்றக் கோரி கிராம மக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பலி

Updated On :1 மே 2026, 9:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டறம்பள்ளி அருகே பைக் மீது மினி லாரி மோதிய விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா். அரசு மதுபான கடையை அகற்றக் கோரி கிராம மக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நாட்டறம்பள்ளி வட்டம், புதுப்பேட்டை அடுத்த கிழக்குமேடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பிரபாகரன் (24), தொழிலாளி. இவா் புதன்கிழமை இரவு கிழக்குமேடு பகுதியில் இருந்து புதுப்பேட்டை நோக்கி பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது புதுப்பேட்டையில் எதிரே வந்த மினி லாரி திடீரென பைக் மீது மோதியது.

இதில் பலத்த காயமடைந்த பிரபாகரன் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் இந்தப் பகுதியில் உள்ள அரசு மதுபானக் கடையால் அடிக்கடி சாலை விபத்து ஏற்படுவதாகக் கூறி, சாலையோரம் உள்ள அரசு மதுபானக் கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி 50-க்கும் மேற்பட்டோா் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதனால் அந்தப் பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

தகவலறிந்த வாணியம்பாடி டிஎஸ்பி மகாலட்சுமி, காவல் ஆய்வாளா் மூா்த்தி ஆகியோா் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட மக்களிடம் பேச்சு நடத்தினா். இதைத் தொடா்ந்து பொது மக்கள் சாலை மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா். இந்தச் சாலை மறியலால் அப்பகுதியில் சுமாா் 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

