திருவள்ளூா்: 800 மையங்கள் அமைத்து 75000 பேருக்கு கரோனா தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு

By DIN | Published On : 21st August 2022 12:00 AM | Last Updated : 21st August 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |