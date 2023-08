திருவள்ளூா் பகுதிகளில் பலத்த மழை: கொரட்டூரில் 144 மி.மீ., பூந்தமல்லியில் 103 மி.மீ.

By DIN | Published On : 14th August 2023 11:31 PM | Last Updated : 14th August 2023 11:31 PM | அ+அ அ- |