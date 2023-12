திருவள்ளூா்: மிக்ஜம் புயலால் 25,581 ஹெக்டோ் வேளாண் பயிா்கள் நீரில் மூழ்கின

திருவள்ளூா்: மிக்ஜம் புயலால் 25,581 ஹெக்டோ் வேளாண் பயிா்கள் நீரில் மூழ்கின

By DIN | Published On : 13th December 2023 08:00 AM | Last Updated : 13th December 2023 08:00 AM | அ+அ அ- |