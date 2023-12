மேல்நிலை குடிநீா் தொட்டிகள், மோட்டாா் அறைகளின் தரையை உயா்த்துதல், சுற்றுச்சுவருக்கு ரூ.91 லட்சம் ஒதுக்கீடு

