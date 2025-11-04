திருவள்ளூரில் வீடுகள் தோறும் விண்ணப்பங்கள் விநியோகம்: ஆட்சியா் ஆய்வு
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தையொட்டி வீடுகள் தோறும் விண்ணப்பப் படிவங்களை வழங்கும் பணிகளை ஆட்சியா் மு.பிரதாப் ஆய்வு செய்தாா்.
ஒவ்வொரு வாக்காளா் வீடுகள் தோறும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா் மூலம் படிவங்கள் விநியோகம் செய்யும் பணி செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது. திருவள்ளுா் ஒன்றியம், காக்களுா் ஊராட்சியில் வீடு வீடாகச் சென்று விண்ணப்பம் விநியோகம் செய்யும் பணியினை ஆட்சியா் நேரில் ஆய்வு செய்து, அங்குள்ள வாக்குச்சாவடி மையத்தில் போதுமான அடிப்படை வசதிகள் உள்ளனவா என்றும் பாா்வையிட்டாா். இதுகுறித்து ஆட்சியா் கூறியதாவது: இந்த மாவட்டத்தில் 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் 27.10.2025-இன் படி மொத்தம் 35.82 லட்சம் வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இதில் அதிகபட்சமாக மாதவரம் தொகுதியில்-495000, குறைந்த பட்சம் பொன்னேரி தொகுதி 271000 வாக்காளா்களும் உள்ளனா். இங்கு மாவட்டம் முழுவதும் 3699 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன.
வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணிகளில் மேற்பாா்வையாளா்கள்-391, உதவி வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள்-33, வாக்கு பதிவு அலுவலா்கள்-10 பேரும் ஈடுபட உள்ளனா். ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடி அலுவலரும் வீடுகள்தோறும் 3 முறை செல்ல வேண்டியிருக்கும். வெளி ஊருக்கு சென்றிருந்தால் மறுமுறை செல்ல வேண்டியிருக்கும் என அவா் தெரிவித்தாா்.
அதைத்தொடா்ந்து ஆவடி, திருநின்றவூா், பொன்னேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்-2026 விண்ணப்பப் படிவங்களை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் வீடு வீடாகச் சென்று விநியோகிக்கும் பணிகளையும் அவா் ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் ஸ்ரீராம், நோ்முக உதவியாளா் (பொது) வெங்கட்ராமன், வட்டாட்சியா் பாலாஜி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.