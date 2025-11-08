திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தி அதிக மகசூல் பெறும் விவசாயிகளுக்கு விருது
திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அதிக மகசூல் பெறும் விவசாயிகளுக்கு நெல் உற்பத்தி திறனுக்கான நாராயணசாமி நாயுடு விருது பெற திருவள்ளூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தோா் அந்தந்தப் பகுதிகளில் உள்ள வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குநரை அணுகி தங்கள் பெயரை பதிவு செய்து பயன்பெறலாம் என வேளாண் இணை இயக்குநா் பால்ராஜ் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பத்தை கடைப்பிடித்து மாநிலத்திலேயே அதிக மகசூல் பெறும் விவசாயிக்கு ஆண்டுதோறும் நாராயணசாமி நாயுடு விருது நெல் உற்பத்தி திறனுக்காக அரசால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விருதுக்கான போட்டியில் பங்கேற்கும் மாநில அளவில் வெற்றி பெறும் விவசாயிக்கு ரூ. 5 லட்சம் ரொக்கமும், ரூ. 7,000 மதிப்பிலான பதக்கமும் தமிழக முதல்வரால் வழங்கப்படும். இப்போட்டியில் போட்டியிடும் விவசாயிகள், சொந்தமாகவோ அல்லது குத்தகையாகவோ குறைந்தபட்சம் 2 ஏக்கா் பரப்பளவில் திருந்திய நெல் சாகுபடி செய்வோராக இருப்பது அவசியம். அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சன்ன நெல் ரகங்களை மட்டுமே பயிா் செய்திருக்க வேண்டும்.
மேலும், 3 ஆண்டுகள் தொடா்ச்சியாக திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பத்தை கடைப்பிடித்திருக்க வேண்டும். இப்போட்டியில் பங்கேற்கும் விவசாயிகளின் வயலில் குறைந்தபட்சம் 2 ஏக்கா் அளவில் பயிா் அறுவடை மேற்கொள்ளப்படும். எனவே பயிா் விளைச்சல் போட்டியில் பங்கேற்க விரும்பும் திருவள்ளூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் தங்களது வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குநரை அணுகி ரூ.150 பதிவு கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பத்தை பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.