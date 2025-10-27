மழை நீா் தேங்கிய வயல்களை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை காரணமாக பெய்த பலத்த மழையால் பெரும்பாலான இடங்களில் நெற்பயிா்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளதை பாதுகாப்பது குறித்து வேளாண் துறை அறிவுரை வழங்கியுள்ளது.
இது குறித்து வேளாண் துறை இணை இயக்குநா் பால்ராஜ் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
பருவமழைக் காலத்தில், வயல்களில் தேங்கும் அதிகப்படியான மழைநீரை உடனுக்குடன் வடிக்க வேண்டும். மழையால் மண்ணிலிருந்து அடித்துச் செல்லப்படும் நைட்ரஜன் மற்றும் பொட்டாசியம் சத்துகளை ஈடுசெய்ய 25 சதவீதம் கூடுதலாக யூரியா மற்றும் பொட்டாஷ் உரங்களை இட வேண்டும்.
பயிா்களில் நுண்ணூட்டச் சத்து குறைபாடு அறிகுறிகள் காணப்பட்டால், யூரியா மற்றும் நுண்ணூட்ட உரங்களை இலை வழியாக தெளிக்கவும், அசோஸ்பைரில்லம் 500 மி.லி. / ஏக்கா் மற்றும் பாஸ்போ பாக்டீரியா போன்ற திரவ உயிா் உரங்களை எருவுடன் கலந்து நேரடியாக வயலில் இட வேண்டும். வடகிழக்கு பருவ மழையில், அதிகமாக ஓடும் நீரினை பண்ணைக் குட்டைகள் மூலம் சேமித்து, நிலத்தின் நீா் மட்டத்தை உயா்த்தலாம்.
மழைக் காலங்களில் இலை சுருட்டுப் புழு தாக்குதல் குறைவாகவும் இலைப்புள்ளி, பாக்டீரியா இலைகருகல் நோய், குலை நோய் அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பூச்சி நோய் தாக்குதல் பொருளாதார சேத நிலைக்கு மேல் ஏற்பட்டால், வேப்ப எண்ணெய் 3 லிட்டரை 200 லிட்டா் தண்ணீருடன் கலந்து ஒரு ஏக்கருக்கு தெளிக்க வேண்டும்.
அறுவடை நிலையில், தூா் கட்டும் நிலையில் உள்ள நெல் வயல்களில், பருவமழையால் தேங்கும் மழைநீரை முழுவதுமாக வடிக்க வேண்டும். நெல் வயல்களில் உள்ள மழைநீரினை வடித்த பிறகு, மேலுரமாக ஏக்கருக்கு யூரியா 22 கிலோ, ஜிப்சம் 18 கிலோ, வேப்பம் புண்ணாக்கு 4 கிலோ இடுவதன் மூலம், மழையினால் பயிா்களில் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை சரி செய்யலாம்.
பருவமழையால் பாதிப்பு அடையும் இளம்பயிா் மற்றும் தூா் கட்டும் பயிா்களை பாதுகாப்பதற்கு, ஏக்கருக்கு 1 கிலோ துத்தநாக சல்பேட் மற்றும் 2 கிலோ யூரியாவை 200 லிட்டா் நீரில் ஒரு இரவு வைத்து, மறுநாள் மேல் உள்ள தெளிந்த நீரை மழை நின்றவுடன் தெளிக்க வேண்டும்.
மேலும், விவசாயிகள் பருவமழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தெரிவித்து ஆலோசனைகள் பெற சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநா்களை தொடா்பு கொண்டு பயன்பெறலாம்.