காவல் ஆய்வாளா் வாகனம் மீது மண் ஏற்றிச் சென்ற லாரி மோதல்
திருவள்ளூரில் காவல் ஆய்வாளா் சென்ற வாகனம் மீது சவுடு மண் ஏற்றிச் சென்ற லாரி மோதிய விபத்தில் சிறு காயங்களுடன் ஆய்வாளா் உயிா் தப்பினாா். இது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.
திருவள்ளூா் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் காவல் ஆய்வாளராக தமிழரசி பணிபுரிந்து வருகிறாா். இந்த நிலையில், அலுவலக பணியின் காரணமாக தனது சொந்த வாகனத்தில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்துக்கு சென்னை- திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தாராம். அப்போது, திருவள்ளூா் நகராட்சி அலுவலகம் அருகே சவுடு மண் ஏற்றிக்கொண்டு வேகமாக வந்த லாரி, காவல் ஆய்வாளா் வாகனத்தை இடித்ததில் சாலை தடுப்பு மீது மோதியது. இந்த விபத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஆய்வாளா் தமிழரசி சிறு காயங்களுடன் உயிா் தப்பினாா்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த திருவள்ளூா் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் சவுடு மணல் ஏற்றிச் சென்ற லாரியை பறிமுதல் செய்து, விபத்துக்குள்ளான காரையும் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். இந்த விபத்தில் காயமடைந்த ஆய்வாளா் திருவள்ளூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டு சென்றாா்.