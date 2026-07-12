Dinamani
பாடகி எஸ். ஜானகி மறைவு: மு.க. ஸ்டாலின் இரங்கல் பாடகி ஜானகி மறைவு: நடிகர்கள் ரஜினி, கமல் இரங்கல்! பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி காலமானார் வியத்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 10 தமிழர்கள்: யார் யார்? வியத்நாம் படகு விபத்து: பழனியைச் சேர்ந்தவர் பலி! படகில் சென்ற தமிழர்கள் விவரம்!மாமல்லபுரம் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து 4 பேர் பலி அடுத்த 20 ஆண்டுகளும் தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் விஜய்தான்! - என். ஆனந்த் மீண்டுமா? ஆந்திரத்தில் பரவும் கரோனா-19! 2 பேர் பலியானதால் பதற்றம்!!வியட்நாமில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து! 15 இந்தியர்கள் பலி எனத் தகவல்வயநாடு நிலச்சரிவில் பலியானோர் குடும்பத்துக்கு ரூ. 5 லட்சம் நிவாரணம்! நான் காந்தியோ நாயகனோ அல்ல! உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் சோனம் வாங்சுக் போலிச் சான்றிதழ்கள்! 3,000 ஆசிரியர்கள் பணிநீக்கம்! வட்டியுடன் சம்பளத்தைத் திரும்பப்பெற முடிவு தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் ஒதுக்கீடு!
/
திருவள்ளூர்

அங்கன்வாடி ஊழியா்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காத்திருப்பு போராட்டம்

அங்கன்வாடி ஊழியா்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காத்திருப்பு போராட்டம்

News image

திருவள்ளூா் ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பு பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியா் சங்கத்தினா்.           

Updated On :12 ஜூலை 2026, 12:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புதல் உள்பட 11 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பு சனிக்கிழமை மாலை அங்கன்வாடி ஊழியா்கள் சங்கத்தினா் 100-க்கும் மேற்பட்டோா் கருப்பு பட்டை அணிந்து காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற காத்திருப்பு போராட்டத்துக்கு, மாவட்டத் தலைவா் சாந்தி தலைமை வகித்தாா். நிகழ்ச்சியில், மாவட்டச் செயலா் பிரவீணா, பொருளாளா் மணிமேகலை ஆகியோா் பங்கேற்று கோரிக்கைகள் குறித்து விளக்கமாக எடுத்துரைத்தனா். அப்போது, அங்கன்வாடிகளை தனியாா் மயமாக்கக் கூடாது. அங்கன்வாடி ஊழியா்களை, அரசு ஊழியா்களாக மாற்றி, அகவிலைப்படியுடன் கூடிய ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை வழங்க வேண்டும். குழந்தைகள் நலன் கருதி காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புதல் உள்பட 11 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அங்கன்வாடி ஊழியா் சங்கத்தினா் காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அங்கன்வாடி ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

அங்கன்வாடி ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

டாஸ்மாக் தலைமை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

டாஸ்மாக் தலைமை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

மலைவாழ் மக்கள் சங்கத்தினா் காத்திருப்பு போராட்டம்

மலைவாழ் மக்கள் சங்கத்தினா் காத்திருப்பு போராட்டம்

திருப்பத்தூரில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் போராட்டம்

திருப்பத்தூரில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் போராட்டம்

விடியோக்கள்

உங்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்ததால் மட்டும் முன்னுரிமையா? நயினார் நாகேந்திரன்

உங்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்ததால் மட்டும் முன்னுரிமையா? நயினார் நாகேந்திரன்

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK