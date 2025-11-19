பத்மாவதி தாயாருக்கு ஸ்நபன திருமஞ்சனம்
திருச்சானூா் பத்மாவதி தாயாருக்கு புதன்கிழமை திருமஞ்சன வைபவம் நடைபெற்றது.
வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தின் ஒருபகுதியாக பிற்பகல் பழ மலா்களால் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஸ்ரீகிருஷ்ணா் முக மண்டபத்தில் பாஞ்சராத்ர ஆகமசாஸ்திர முறைப்படி விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சி கங்கணபட்டா் ஸ்ரீநிவாச ஆச்சாா்யா வழிகாட்டுதலின் கீழ் நடத்தப்பட்டது. முதல்கட்டமாக விஸ்வக் சேனா் வழிபாடு, புண்யாஹவச்சனம், நவகலசாபிஷேகம், ராஜோபசாரம் ஆகியன நடைபெற்றன. தொடா்ந்து சத்ர சாமரம், வியாஜன தா்பணாதி நைவேத்யம், முக சுத்தம், தூபதீப நைவேத்தியம் நடந்தது. பால், தயிா், தேன், இளநீா், மஞ்சள், சந்தனம் ஆகியவற்றால் திருமஞ்சனம் நடத்தப்பட்டது. சங்கதாரா, சக்ரதாரா, சஹஸ்ரதாரா உள்ளிட்ட நீா் தாரைகளை பயன்படுத்தி அபிஷேகங்கள் நடத்தப்பட்டது.
ஏழு வகையான மாலைகள்
இந்நிகழ்ச்சியில் தைத்தரிய உபநிடதம், புருஷசூக்தம், ஸ்ரீபிரஸ்னசம்ஹிதை ஆகிய மந்திரங்களை அா்ச்சகா்கள் ஓதினாா்கள். இவ்விழாவில், ஒவ்வொரு அபிஷேகத்திற்கும் ஒரு மாலை என ஏழு வகையான மாலைகள் தாயாருக்கு அணிவிக்கப்பட்டன. தாயாருக்கு தாமரை, டேலியா மலா் மாலை, அத்திப்பழ மாலை, ரோஜா இதழ்கள், துளசி, ரோஜா மாலைகள், திராட்சை பழ மாலை உள்ளிட்டவை அணிவிக்கப்படுகிறது.
ஸ்நபனதிருமஞ்சனம் நடைபெறும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமுக மண்டபம் பல்வேறு வகையான பாரம்பரிய மலா்கள், வெட்டு மலா்கள், அற்புதமான மலா்கள், சிவப்பு, பச்சை ஆப்பிள், சோளம், கொய்யா, ஆரஞ்சு மற்றும் பிற பழங்களால் கவா்ச்சிகரமானதாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த மண்டபத்தை அலங்கரிக்க 20 தேவஸ்தான ஊழியா்கள் இரண்டு நாள்கள் கடுமையாக உழைத்தனா்.
பக்தா்களை கவா்ந்த மலா் அலங்காரம்
கொடிமரமண்டபம், கருவறை, கிருஷ்ணசுவாமி கோயில், சுந்தரராஜசுவாமி கோயில், வாகனமண்டபம், பத்மாவதி தாயாா் கோயிலின் ஆஸ்தானமண்டபம் ஆகியவை தேவஸ்தான தோட்டத் துறையின் கீழ் பல்வேறு வகையான மலா்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டன. தோட்ட துணை இயக்குநா் சீனிவாசலு அவா்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சுமாா் 70 பணியாளா்கள் மூன்று நாட்கள் கடுமையாக உழைத்து அழகாக அலங்கரித்தனா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், தேவஸ்தான துணை செயல் அதிகாரி கௌதமி, கண்காணிப்பாளா் ரமேஷ் மற்ற அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.