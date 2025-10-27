திருப்பதி
திருப்பதி: கபில தீா்த்தத்தில் தட்சணாமூா்த்தி ஹோமம்
திருப்பதி கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயிலில் நடைபெறும் விசேஷ பூஜை ஹோம மகோற்சவத்தில் மூன்றாவது ஹோமமாக தட்சணாமூா்த்தி ஹோமம் நடைபெற்றது.
திருப்பதி: திருப்பதி கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயிலில் நடைபெறும் விசேஷ பூஜை ஹோம மகோற்சவத்தில் மூன்றாவது ஹோமமாக தட்சணாமூா்த்தி ஹோமம் நடைபெற்றது.
தேவஸ்தானத்துக்கு சொந்தமான இக்கோயிலில் காா்த்திகை மாதத்தை முன்னிட்டு(தெலுங்கு நாள்காட்டிபடி ) விசேஷ பூஜை ஹோம மகோற்சவம் கடந்த புதன்கிழமை முதல் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் முதலாவதாக கணபதி ஹோமம், அடுத்து சுப்ரமணிய சுவாமி ஹோமம் நடைபெற்று முடிந்த நிலையில் மூன்றாவதாக தட்சணாமூா்த்தி ஹோமம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது .
இதையொட்டி, காலையில் பால், தயிா், தேன், சந்தனம், விபூதி ஆகியவற்றால் பஞ்சமூா்த்திகளுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. மாலையில் கணபதி பூஜை, புண்யாஹவச்சனம், வாஸ்து பூஜை, பா்யாக்னிகரணம், மிருதசங்கிரஹணம், அங்குராா்ப்பணம், கலச ஸ்தாபனம், அக்னி பிரதிஷ்டை, தட்சணாமூா்த்தி ஹோமம், பூா்ணாஹுதி நடைபெற்றது.