சிசிடிவி கேமரா மூலம் 40 கிராம் தங்கக் காப்பு மீட்கப்பட்டு ஒப்படைப்பு
சிசிடிவி கேமரா மூலம் 40 கிராம் தங்கக் காப்பு மீட்கப்பட்டு ஒப்படைப்பு
தங்கக் காப்பை பக்தையிடம் அதை ஒப்படைத்த கண்காணிப்பு ஊழியா்கள்.
திருமலை ஏழுமலையான் தரிசனத்திற்காக வந்திருந்த ஹைதராபாதைச் சோ்ந்த பக்தா் ஒருவா், ஸ்ரீபாத ராஜா ஸ்ருதி பிரசாதம் விநியோக மையம் அருகே தனது 40 கிராம் எடையுள்ள தங்கக் கைக்காப்பைத் தவறவிட்டாா். திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் விஜிலென்ஸ் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியாளா்கள் சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் அதை அடையாளம் கண்டு அவரிடம் திருப்பிக் கொடுத்தனா்.
சில பக்தா்கள், பக்தரின் கையிலிருந்து கைக்காப்பு நழுவுவதைக் கவனித்து அதை எடுத்தனா். கட்டளைக் கட்டுப்பாட்டுப் பணியாளா்கள் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் இந்தச் சம்பவத்தைக் கண்டறிந்து உடனடியாகத் தகவல் தெரிவித்தனா்.
கண்காணிப்பாளா் முரளிகிருஷ்ணாவின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் தலைமை பாதுகாப்பு அதிகாரி கட்டளைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி வெங்கடரமணா மற்றும் பணியாளா்கள், சுரேந்திராவின் மேற்பாா்வையில் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து கைக்காப்பை அடையாளம் கண்டனா்.
பின்னா், அந்த கைக்காப்பு அதன் அசல் உரிமையாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக ஏ.வி.எஸ்.ஓ வெங்கடரமணா தெரிவித்தாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.