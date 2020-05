இரு காவலா்கள், இரு மருத்துவ பணியாளா்கள், ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த மூவா் உட்பட 11 பேருக்கு கரோனா தொற்று

இரு காவலா்கள், இரு மருத்துவ பணியாளா்கள், ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த மூவா் உட்பட 11 பேருக்கு கரோனா தொற்று

14th May 2020