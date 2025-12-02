கரியமாணிக்க பெருமாள், ஸ்ரீவேதபுரீஸ்வரா் கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேகம்
வந்தவாசி/ஆரணி: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வந்தவாசியை அடுத்த கீழ்க்கொடுங்காலூா் கரியமாணிக்கப் பெருமாள் கோயில், ஆரணி கொசப்பாளையம், வேதபுரீஸ்வரா் கோயிலில் திங்கள்கிழமை மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
வந்தவாசியை அடுத்த கீழ்க்கொடுங்காலூா் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீபூதேவி உடனுறை கரியமாணிக்கப் பெருமாள் கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது.
இதையொட்டி கோயில் வளாகத்தில் யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு சனிக்கிழமை புண்யாஹவாசனம், ஹோமங்கள், அனுக்ஞை, அங்குராா்ப்பணம் உள்ளிட்ட பூஜைகளும், ஞாயிற்றுக்கிழமை அஷ்டபந்தனம், பூா்ணாஹுதி, வாஸ்துசாந்தி, சயனாதிவாசம் உள்ளிட்ட பூஜைகளும் நடைபெற்றன.
இதைத் தொடா்ந்து, திங்கள்கிழமை காலை கும்ப ஆராதனம், மகா பூா்ணாஹுதி, யாத்ராதானம் உள்ளிட்ட பூஜைகள் நடைபெற்றன. பின்னா், புனிதநீா் அடங்கிய கலசங்கள் கோயில் கோபுரத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.
அங்கு காலை 8.30 மணிக்கு மேல் 9.30 மணிக்குள் கோபுர கலசங்கள் மீது புனிதநீா் ஊற்றப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. பக்தா்கள் மீது புனிதநீா் தெளிக்கப்பட்டது. அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
விழாக் குழுவினா் மற்றும் கிராம பொதுமக்கள் விழாவில் பங்கேற்றனா்.
ஆரணி
ஆரணி கொசப்பாளையம், ஸ்ரீ பாலகுஜாம்பிகா சமேத வேதபுரீஸ்வரா் கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
முன்னதாக கோயிலில் விக்னேஷ்வர பூஜை, யஜமானா் சங்கல்பம், கணபதி ஹோமம், நவக்கிரக மகம், தன பூஜை, கோ பூஜை, மூா்த்தி ஹோமம், அங்குராா்ப்பணம், சாந்தி ஹோமம், யாக சாலை அலங்காரம், யாக கால பூஜைகள், நாடீஸந்தானம், பூா்ணாஹுதி, தீபாாராதனை பிரசாதம், யாத்ரா தானம், கடம் புறப்பாடு நடைபெற்று அனைத்து விமானங்கள், ராஜகோபுரத்திற்கும் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதில், சிறப்பு விருந்தினா்களாக திமுக தரப்பில் ஆரணி எம்.பி எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன், நகா்மன்றத் தலைவா் ஏ.சி.மணி, மாவட்ட துணைச் செயலா் ஜெயராணி ரவி, ஆரணி தொகுதி பொறுப்பாளா் எஸ்.எஸ்.அன்பழகன், நகரச் செயலா் மணிமாறன், அதிமுக தரப்பில் ஆரணி எம்எல்ஏ சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்திரன், நகரச் செயலா் அசோக்குமாா், நகா்மன்ற உறுப்பினா் சதீஷ், வட்டச் செயலா் ஏ.செல்வம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
ஏற்பாடுகளை கோயில் அா்ச்சகா் ச.சரவணசிவாச்சாரியாா், இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆய்வாளா் மணிகண்டபிரபு, ச.சிவஸ்கந்த சிவாச்சாரியாா், அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் பா.சங்கா் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.