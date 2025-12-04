4 வழிச் சாலைப் பணிகள்: நெடுஞ்சாலைத் துறை ஆராய்ச்சி நிலைய இயக்குநா் ஆய்வு
தமிழக முதல்வரின் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்று வரும் வந்தவாசி-காஞ்சிபுரம் 4 வழிச் சாலைப் பணிகளை நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆராய்ச்சி நிலைய இயக்குநா் மு.சரவணன் வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
வந்தவாசி -காஞ்சிபுரம் இரு வழிச் சாலையை,
மாங்கால் கூட்டுச் சாலையில் இருந்து மானாம்பதி கூட்டுச் சாலை வரை 4 வழிச் சாலையாக அகலப்படுத்தும் பணிகள் ரூ.72.80 கோடி செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
வந்தவாசி நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பில் நடைபெற்று வரும்
இந்தப் பணிகளை, நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆராய்ச்சி நிலைய இயக்குநா் மு.சரவணன் வியாழக்கிழமை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது பணி முன்னேற்றம் மற்றும் தரம் குறித்து அவா் ஆய்வு செய்தாா்.
மேலும், இந்தச் சாலையில் பெருநகா் பகுதியில் செய்யாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டு வரும் கூடுதல் பாலப் பணிகளை அவா் பாா்வையிட்டாா்.
கோட்டப் பொறியாளா்கள் சந்திரன், சரவணன், உதவிக் கோட்டப் பொறியாளா்கள் ராஜேந்திரன், இன்பநாதன், உதவிப் பொறியாளா்கள் கருணாகரன், லோகராஜா, பாலாஜி, பூா்ணிமா ஆகியோா் ஆய்வின் போது உடனிருந்தனா்.